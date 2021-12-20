"Рішення суду не остаточне": ОПУ про блокування конкурсу на керівника САП
У Офісі Президента України заявили, що рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не є остаточним, і його треба проаналізувати
Про це повідомляє пресслужба ОП.
"Звичайно, ми побачили повідомлення про рішення Окружного адміністративного суду міста Києва за позовом одного з колишніх працівників НАБУ щодо процедурних аспектів проведення цього конкурсного відбору. Але наголошуємо, що це рішення суду не є остаточним і його буде детально проаналізовано щодо відповідності вимогам закону. Після цього можна буде робити ґрунтовні висновки стосовно такого рішення", - йдеться у повідомленні.
У ОП зазначили, що не бачать підстав для затягування конкурсу на керівника САП, і вже зараз можна стверджувати, що п'ятий завершальний етап обрання "може й має відбутися вчасно".
"Ми максимально зацікавлені в тому, щоб конкурсна комісія завершила всі необхідні процедури до кінця року, визначивши найбільш гідного кандидата на посаду керівника САП. Для цього комісія має всі необхідні можливості", - йдеться у заяві.
Також в ОП додали, що конкурсний відбір проходив відповідно до чинного українського законодавства.
- Нагадаємо, 20 грудня ОАСК частково задовольнив позов про скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП.
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