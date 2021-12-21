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Обрання керівника САП: комісія відмовилася затвердити переможця конкурсу
У вівторок, 21 грудня, конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відмовилася затверджувати результати конкурсу
Про це повідомляє "Радіо Свобода"."Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не обрала нового голову САП. Комісія на своєму засіданні 21 грудня повідомила про результати конкурсу, але не проголосувала за затвердження їхніх результатів", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє видання, після конкурсу та співбесіди кандидат на посаду детектив Національного антикорупційного бюро України Олександр Клименко отримав 246 балів, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк - 229 балів.
Представники міжнародної спільноти у комісії були здивовані тим фактом, що затвердити результати конкурсу не можна. Вони наполягли на повторному голосуванні, однак після нього ситуація не змінилась.
За словами голови комісії Катерини Коваль, кадровий підрозділ ще не надав інформацію про спецперевірку кандидатів. Також вона згадала про рішення Окружного адміністративного суду Києва, яке частково скасувало порядок роботи комісії.
"Якщо у нас є рішення суду, давайте йти за рішенням суду", - сказала Коваль.
Відтак, засідання комісії з обрання голови САП перенесли на 23 грудня.
- Нагадаємо, 20 грудня ОАСК частково задовольнив позов про скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП.
- У Офісі Президента України заявили, що рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не є остаточним, і його треба проаналізувати.
- 21 грудня комісія отримала рішення ОАСК, проте продовжила співбесіди з кандидатами. Згодом комісія оголосила результати конкурсу.
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