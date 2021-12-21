Обрання керівника САП: комісія оголосила результати конкурсу

Результати оголосила конкурсна комісія з обрання керівника САП, передає "Інтерфакс-Україна".



Водночас члени комісії не дійшли єдиної думки про те, чи оголошувати переможця конкурсу.



Учасники комісії, які представляють міжнародне співтовариство наполягали на оголошенні переможця без зволікань, проте голова комісії Катерина Коваль висловила побоювання щодо легітимності результату в зв'язку з рішенням Окружного адмінсуду Києва про скасування порядку роботи комісії..



"Необхідно скасувати рішення ОАСК, а потім ухвалювати рішення", - сказала Коваль.



Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України, підписаний із Міжнародним валютним фондом, передбачав призначення очільника САП до грудня 2021 року.

Нагадаємо, 20 грудня ОАСК частково задовольнив позов про скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП.

У Офісі Президента України заявили, що рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не є остаточним, і його треба проаналізувати.

21 грудня комісія отримала рішення ОАСК, проте продовжила співбесіди з кандидатами.

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