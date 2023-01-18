Депортовані з окупації в бік Запоріжжя українці зникають поблизу Василівки, - мер Мелітополя
Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що жителі окупованих територій, яких депортують загарбники в бік Запоріжжя, безслідно зникають у Василівці
Про це Іван Федоров написав у телеграмі.
Міський голова нагадав, що загарбники так і не відкрили виїзд українцям з окупованих територій, коридор перестав бути доступним із 15 грудня.
"Окупанти говорили, що їхні "новорічні канікули" продовжаться до 15 січня. Проте пройшов понад місяць, а орки так і не відпочили - виїзд досі закрито", - написав він.
Зазначається, що натомість росіяни дозволили дітям, жінкам та людям похилого віку проходити 10 км евакуаційного коридору пішки.
"Але і тут є нюанси. Українці, депортовані рашистами з окупації в бік Запоріжжя, безслідно зникають. Їх виганяють із домівок майже без речей, в одних капцях і змушують діставатися через "сіру зону" пішки. Вихваляючись про видворення "диверсантів" у роликах для росЗМІ", - наголосив Іван Федоров.
Він додав, що люди не доходять до переправи: українці зникають на шляху до Запоріжжя: "куди насправді відправляють українців, залишається невідомим".
- Нагадаємо, раніше мер Мелітополя повідомив, що упродовж місяця загарбники випустили з тимчасово окупованих Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей тільки 4 людини.
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