За місяць росіяни випустили з окупованих областей лише 4 людини, - Федоров

Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив у телеграм.

Зазначається, що рівно місяць тому росіяни заборонили виїзд мешканців тимчасово окупованих частин Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей через Василівку до Запоріжжя.

"За цей час лише 4 людини із сотень тисяч жителів в окупації змогли пішки дістатися до Запоріжжя. Проте за останній тиждень орки не випустили жодної людини", - написав він.

Нагадаємо, що терор окупованих територій триває й у Маріуполі: 9 січня стало відомо, що лікарні міста переповнені, людей відмовляються госпіталізувати, а морги не встигають забирати тіла померлих.

Дмитро Орлов, мер тимчасово захопленого Енергодара, заявив, що комунальна сфера міста перебуває на межі, система опалення практично знищена.

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