Росіяни щодня зносять будинки в Маріуполі, - Андрющенко

Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у телеграмі.

"Щодня в центрі Маріуполя - мінус багатоповерхівка", - написав радник мера.

Він додав, що на головному проспекті міста окупанти встановили "зуби дракона", протитанкові бетонні піраміди.

"Головний проспект міста перетворюють на ілюстрацію "зубів дракона", якими намагаються відрізати український Маріуполь від повернення додому. Ані "зуби дракона", ані нищення міста екскаваторами не зупинить процес деокупації. Маріуполь був, є та завжди буде українським містом - перлиною Приазов’я", - резюмував Петро Андрющенко.

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