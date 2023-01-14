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Росіяни щодня зносять будинки в Маріуполі, - Андрющенко

14 січня, 2023 субота
09:40
війна з Росією Маріуполь

Загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі щодня зносять багатоповерхівки, які раніше були під атаками

Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у телеграмі.

"Щодня в центрі Маріуполя - мінус багатоповерхівка", - написав радник мера.

Він додав, що на головному проспекті міста окупанти встановили "зуби дракона",  протитанкові бетонні піраміди.

"Головний проспект міста перетворюють на ілюстрацію "зубів дракона", якими намагаються відрізати український Маріуполь від повернення додому. Ані "зуби дракона", ані нищення міста екскаваторами не зупинить процес деокупації. Маріуполь був, є та завжди буде українським містом - перлиною Приазов’я", - резюмував Петро Андрющенко.

  • Нагадаємо, 9 січня стало відомо, що лікарні тимчасово окупованого Маріуполя переповнені, людей відмовляються госпіталізувати, а морги не встигають забирати тіла померлих.
  • 10 січня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські загарбники в Маріуполі з 1 січня зобов'язали вчителів, медиків і працівників держустанов отримувати російські паспорти
  • 12 січня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти остаточно знесли історичну пам'ятку Маріуполя - "Будинок із годинником"
  • Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, зазначив, що до Нового року було близько 20-25 тисяч військових армії РФ, а зараз їх кількість збільшилася майже у два рази.

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Маріуполь
російська армія
окуповані території
окупанти
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