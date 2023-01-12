У Маріуполі та районі зараз перебуває близько 35-40 тис. живої сили ворога, - радник мера Андрющенко
Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, зазначив, що до Нового року було близько 20-25 тисяч військових армії РФ, а зараз їх кількість збільшилася майже у два рази
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Жива сила ворога, на жаль, продовжує збільшуватися не стільки по напряму Запорізької області, скільки у цілому. На сьогодні спостерігаємо зростання чисельності російських військових і у Маріуполі. Також змінюється тактика розселення живої сили, яка прибуває до міста. Якщо раніше вони намагалися займати якісь околиці та окремо розселяти своїх окупантів, то зараз вони розміщуються близько адміністративного центру міста, а також у вцілілому мікрорайоні Західний. Вони вскривають квартири, домародьорюють і заселяють туди російських військових, тобто роблять такі мікроказарми у кожній квартирі та будинку", - розказав радник міського голови.
Петро Андрющенко додав, що місцеві люди повідомляють про зростання кількості окупантів, а на вулицях міста військових у 2-3 рази більше, ніж цивільних.
"Бачимо, що відбуваються певні ротації. Маріуполь використовують окупанти як ротаційний центр, як тилову базу. По Маріуполю та Маріупольському району до Нового року було приблизно 20-25 тисяч військових армії РФ, то зараз десь близько 35-40 тисяч живої сили ворога", - сказав Андрющенко.
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