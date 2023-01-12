У Маріуполі росіяни остаточно знесли історичну пам'ятку - "Будинок із годинником"
Окупанти остаточно знесли історичну пам'ятку Маріуполя - "Будинок із годинником", раніше там була майстерня монументаліста Віктора Арнаутова
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Загарбники повністю знесли Будинок із годинником, історичну пам'ятку Маріуполя, яка раніше була майстернею світового генія, художника-монументаліста Віктора Арнаутова.
"Будинок із годинником", який є історичною пам’яткою, де знаходилась майстерня світового генія монументального мистецтва Арнаутова - знесено. З початку демонтажу окупанти волали, що це не знесення, а реконструкція. Ось вона - реконструкція від окупантів. В нуль. В труху. Так екскаваторами після бомб нищать всю справжню історію Маріуполя", - написав радник мера.
- 23 грудня стало відомо, що російська окупаційна влада ухвалила рішення знести задню та центральну частину драматичного театру в Маріуполі, однак фронтальну залишать "як основу реконструкції".
- Раніше Петро Андрющенко також повідомляв про знесення історичних пам'яток в окупованому місті, зокрема в його центрі.
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