У Маріуполі росіяни остаточно знесли історичну пам'ятку - "Будинок із годинником"

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Загарбники повністю знесли Будинок із годинником, історичну пам'ятку Маріуполя, яка раніше була майстернею світового генія, художника-монументаліста Віктора Арнаутова.

"Будинок із годинником", який є історичною пам’яткою, де знаходилась майстерня світового генія монументального мистецтва Арнаутова - знесено. З початку демонтажу окупанти волали, що це не знесення, а реконструкція. Ось вона - реконструкція від окупантів. В нуль. В труху. Так екскаваторами після бомб нищать всю справжню історію Маріуполя", - написав радник мера.

23 грудня стало відомо, що російська окупаційна влада ухвалила рішення знести задню та центральну частину драматичного театру в Маріуполі, однак фронтальну залишать "як основу реконструкції".

Раніше Петро Андрющенко також повідомляв про знесення історичних пам'яток в окупованому місті, зокрема в його центрі.

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