У Маріуполі росіяни зносять історичні будівлі

Про це в telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Не Драмтеатром єдиним. В центрі міста окупанти почали зносити будинки, у тому числі, історичного значення. Відомий Дім з годинником, де знаходилась студія всесвітньо відомого художника-монументаліста, мозаїчника Арнаутова. Під екскаватор", - написав він.

Абсолютно все, що становить історичну цінність, у місті перетворюють на попіл, підкреслив Андрющенко.

23 грудня стало відомо, що російська окупаційна влада ухвалила рішення знести задню та центральну частину драматичного театру в Маріуполі, однак фронтальну залишать "як основу реконструкції".