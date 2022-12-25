У Маріуполі росіяни зносять історичні будівлі
У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники зносять історичні будівлі в центрі міста
Про це в telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Не Драмтеатром єдиним. В центрі міста окупанти почали зносити будинки, у тому числі, історичного значення. Відомий Дім з годинником, де знаходилась студія всесвітньо відомого художника-монументаліста, мозаїчника Арнаутова. Під екскаватор", - написав він.
Абсолютно все, що становить історичну цінність, у місті перетворюють на попіл, підкреслив Андрющенко.
- 23 грудня стало відомо, що російська окупаційна влада ухвалила рішення знести задню та центральну частину драматичного театру в Маріуполі, однак фронтальну залишать "як основу реконструкції".
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