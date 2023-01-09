Морги Маріуполя переповнені та не встигають забирати тіла померлих, - міськрада

Про це Маріупольська міська рада пише у телеграмі.

Зазначається, що інформацію надала місцева жителька, батько якої помер 7 січня від інсульту. Його не госпіталізували, оскільки не було вільних місць.

"Лишили його вдома. Можна так сказати нічого не робили, а лише призначили якісь пігулки. 7 січня він помер. До моргу його забрали лише 8 числа о п'ятій годині вечора. Я в тітки запитала чому так, а вона каже дуже багато померлих людей було за вихідні й морг не встигає забирати", - розповіла жінка.

Міськрада заявила, що окупанти продовжують геноцид маріупольців.

"У місті немає жодних умов для лікування. Люди просто вмирають", - йдеться у повідомленні.

Радник мера Андрющенко повідомив, що 30 грудня окупанти завершили демонтаж драмтеатру, у Маріуполі більше не залишилося будівель, які можуть бути фізичним доказом злочинів росіян.

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