Морги Маріуполя переповнені та не встигають забирати тіла померлих, - міськрада
Міська рада повідомила, що лікарні тимчасово окупованого Маріуполя переповнені, людей відмовляються госпіталізувати, а морги не встигають забирати тіла померлих
Про це Маріупольська міська рада пише у телеграмі.
Зазначається, що інформацію надала місцева жителька, батько якої помер 7 січня від інсульту. Його не госпіталізували, оскільки не було вільних місць.
"Лишили його вдома. Можна так сказати нічого не робили, а лише призначили якісь пігулки. 7 січня він помер. До моргу його забрали лише 8 числа о п'ятій годині вечора. Я в тітки запитала чому так, а вона каже дуже багато померлих людей було за вихідні й морг не встигає забирати", - розповіла жінка.
Міськрада заявила, що окупанти продовжують геноцид маріупольців.
"У місті немає жодних умов для лікування. Люди просто вмирають", - йдеться у повідомленні.
- Радник мера Андрющенко повідомив, що 30 грудня окупанти завершили демонтаж драмтеатру, у Маріуполі більше не залишилося будівель, які можуть бути фізичним доказом злочинів росіян.
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