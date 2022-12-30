Окупанти знищують докази своїх злочинів: у Маріуполі росіяни завершили демонтаж драмтеатру

Про це стало відомо з telegram-каналу радника міського голови міста Маріуполь.

"Сьогодні голова слідчого комітету московії Бистрикін провів нараду в Маріуполі та видав порцію свіжих фальсифікацій, які чомусь назвав "розслідуванням". Головне з нового, що наче в Маріуполі встановлено 3 тисячі цивільних - жертв "укрнацистів". Що цікаво, всі наче знайдені жертви на позиціях, залишених ЗСУ", - йдеться у дописі.

Зокрема, він зазначив, що наразі в Маріуполі не залишилось жодної будівлі, яка може бути фізичним доказом злочинів російської армії.

"Демонтажем Драм театру тут поставлено останню крапку", - написав він.

16 березня 2022 року, росіяни скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей.

23 березня 2022 року стало відомо, що в Маріуполі росіяни знищують докази вбивства цивільних в укритті під Драматичним театром.

20 травня 2022 року радник мера Маріуполя повідомив, що росіяни завершили розбір завалів Драмтеатру в Маріуполі, тепер визначити кількість загиблих неможливо.

30 червня міжнародна організація Amnesty International, що розслідувала знищення Маріупольского драматичного театру, дійшла висновку, що окупанти свідомо скинули бомбу на театр, знаючи, що там переховуються сотні мирних мешканців.

Станом на 24 липня РФ готувала "розслідування" про події в Маріупольському драмтеатрі. А Центр протидії дезінформації повідомляв, що росіяни поширювали фейки про авіаудар по драмтеатру в Маріуполі, однак британські правозахисники їх спростовували.

Вже 18 серпня Петро Андрющенко інформував, що окупанти почали відновлювати зруйнований ними драмтеатр і вкрали унікальний дитмайданчик зі скверу.

23 грудня стало відомо, що російська окупаційна влада ухвалила рішення знести задню та центральну частину драматичного театру в Маріуполі, однак фронтальну залишать "як основу реконструкції"

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