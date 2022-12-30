Окупанти знищують докази своїх злочинів: у Маріуполі росіяни завершили демонтаж драмтеатру
Радник мера повідомив про завершення демонтажу драмтеатру, у Маріуполі більше не залишилося будівель, які можуть бути фізичним доказом злочинів росіян
Про це стало відомо з telegram-каналу радника міського голови міста Маріуполь.
"Сьогодні голова слідчого комітету московії Бистрикін провів нараду в Маріуполі та видав порцію свіжих фальсифікацій, які чомусь назвав "розслідуванням". Головне з нового, що наче в Маріуполі встановлено 3 тисячі цивільних - жертв "укрнацистів". Що цікаво, всі наче знайдені жертви на позиціях, залишених ЗСУ", - йдеться у дописі.
Зокрема, він зазначив, що наразі в Маріуполі не залишилось жодної будівлі, яка може бути фізичним доказом злочинів російської армії.
"Демонтажем Драм театру тут поставлено останню крапку", - написав він.
- 16 березня 2022 року, росіяни скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей.
- 23 березня 2022 року стало відомо, що в Маріуполі росіяни знищують докази вбивства цивільних в укритті під Драматичним театром.
- 20 травня 2022 року радник мера Маріуполя повідомив, що росіяни завершили розбір завалів Драмтеатру в Маріуполі, тепер визначити кількість загиблих неможливо.
- 30 червня міжнародна організація Amnesty International, що розслідувала знищення Маріупольского драматичного театру, дійшла висновку, що окупанти свідомо скинули бомбу на театр, знаючи, що там переховуються сотні мирних мешканців.
- Станом на 24 липня РФ готувала "розслідування" про події в Маріупольському драмтеатрі. А Центр протидії дезінформації повідомляв, що росіяни поширювали фейки про авіаудар по драмтеатру в Маріуполі, однак британські правозахисники їх спростовували.
- Вже 18 серпня Петро Андрющенко інформував, що окупанти почали відновлювати зруйнований ними драмтеатр і вкрали унікальний дитмайданчик зі скверу.
- 23 грудня стало відомо, що російська окупаційна влада ухвалила рішення знести задню та центральну частину драматичного театру в Маріуполі, однак фронтальну залишать "як основу реконструкції"
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