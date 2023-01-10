Окупанти в Маріуполі з 1 січня зобов'язали вчителів, медиків і працівників держустанов отримувати російські паспорти, - Андрющенко

Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"В Маріуполі стартувала глобальна примусова паспортизація", - ідеться в повідомленні.

Андрющенко зазначив, що з 1 березня на території тимчасово окупованого міста неможливо буде займатися підприємницькою діяльністю без російського паспорта.

"Також усі мразоти від юриспруденції - судді, адвокати, юристи (вся ланка) повинні пройти акредитацію “ДНР” (зауважу, що не РФ) до першого березня", - написав він і додав, що офіційно такого "закону" немає, проте усно про це попередили.

7 січня у Маріуполі патріоти зірвали російський прапор з флагштока на головній площі міста.

9 січня стало відомо, що лікарні тимчасово окупованого Маріуполя переповнені, людей відмовляються госпіталізувати, а морги не встигають забирати тіла померлих.