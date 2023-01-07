На головній площі Маріуполя зірвали російський триколор, - радник міського голови Андрющенко

Про це у telegram повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"В Маріуполі видалили російську ганчірку на головній площі Свободи. Знов. Маріупольський Спротив вітає з Різдвом Україну", - йдеться в дописі.

Він також опублікував фото флагштока на площі Свободи без прапора.

Нагадаємо, 2 січня радник мера Маріуполя писав, що під місто РФ перкинула нещодавно мобілізованих росіян і старі танки.

5 січня Петро Андрющенко заявив в етері Еспресо, що окупанти звільнили майже всіх працівників порту Маріуполя та перетворюють його на військово-логістичну базу.

5 січня стало відомо, що росіяни перекидають засоби ППО в тимчасово окупований Маріуполь. Системи С-300, а також ЗРК "Бук" транспортують через центр міста в бік виїзду на Донецьк.