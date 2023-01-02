Під Маріуполь перекинули мобілізованих росіян зі старими танками, - радник мера

Про це у telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"В Урзуф заїхали "свіжі" мобілізовані з Московії. Ті, яких наче вже як місяць не має бути. Всіх призвано нещодавно. По прибуттю в ППД одразу зайнялись пошуком "боєкомплекту" основної зброї. Горілки. З перемінним успіхом", - написав Андрющенко.

За його словами, в Урзуф також доставили близько семи танків старої модифікації.

30 грудня радник мера повідомив про завершення демонтажу драмтеатру, у Маріуполі більше не залишилося будівель, які можуть бути фізичним доказом злочинів росіян.

30 грудня стало відомо, що у Маріуполі окупанти демонтували 50 багатоповерхівок із щонайменше 2500 квартирами.

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