У Маріуполі окупанти демонтували 50 багатоповерхівок із щонайменше 2500 квартирами
Радник мера Маріуполя повідомив про демонтованих 50 багатоповерхівок, у яких щонайменш 2500 квартир
Про це стало відомо з telegram.
"Твір від цивільних окупантів: "Що я робив в грудні". У вигляді відеощоденника. Стисло. Коли вам знов пропагадноди почнуть волати про "Маріуполь відбудовують" - просто кидайте їм це відео", - прокоментував він відео.
Відомо, що згідно з офіційними даними окупанти будують 22 будинки на 1520 квартири.
- 30 грудня радник мера повідомив про завершення демонтажу драмтеатру, у Маріуполі більше не залишилося будівель, які можуть бути фізичним доказом злочинів росіян.
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