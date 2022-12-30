У Маріуполі окупанти демонтували 50 багатоповерхівок із щонайменше 2500 квартирами

Про це стало відомо з telegram.

"Твір від цивільних окупантів: "Що я робив в грудні". У вигляді відеощоденника. Стисло. Коли вам знов пропагадноди почнуть волати про "Маріуполь відбудовують" - просто кидайте їм це відео", - прокоментував він відео.

Відомо, що згідно з офіційними даними окупанти будують 22 будинки на 1520 квартири.

30 грудня радник мера повідомив про завершення демонтажу драмтеатру, у Маріуполі більше не залишилося будівель, які можуть бути фізичним доказом злочинів росіян.