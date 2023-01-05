Окупанти посилюють протиповітряну оборону навколо Маріуполя, - Андрющенко

Про це поінформував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в телеграм.

Петро Андрющенко зазначив, що станом на 5 січня третій день поспіль фіксується транспортування засобів ППО до тимчасово окупованого Маріуполя. Їх везуть з боку Бердянська та Мангуша.

"Системи С-300 та "БУК" везуть через центр міста в бік виїзду на Донецьк. Напевно відомо про посилення системами ППО трьох напрямів навколо Маріуполя - з боку Мангушу, з боку Нікольське/Волноваха, з боку Донецьк/Новоазовськ", - написав радник мера.

Радник міського голови Маріуполя додав, що продовжується тенденція перекидання військових до міста з напрямку Бердянськ - Мелітополь на північ Донеччини.

Нагадаємо, 2 січня радник мера Маріуполя писав, що під місто РФ перкинула нещодавно мобілізованих росіян і старі танки.

5 січня Петро Андрющенко заявив в етері Еспресо, що окупанти звільнили майже всіх працівників порту Маріуполя та перетворюють його на військово-логістичну базу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb