Про це розповів радник мера міста Петро Андрющенко в етері Еспресо.

"Фактично на сьогоднішній день росіяни перетворюють порт на військово-логістичну базу. Поки що ми бачимо його цивільне використання. Несистемно почали заходити судна класу "річка - море" великого оснащення, адже дуже замулені вхід до порту та канал, який веде до Маріуполя", - наголосив він.

Також росіяни завозять будматеріали, які частково використовують для ремонтних робіт, будівництва оборонних споруд. Крім того, окупанти привезли багато морських контейнерів, але їхній вміст невідомий.

"Росіяни почали розподіляти причали на цивільні та військові. Для цього не потрібно особливої підготовки. Вони мають намір розміщувати там з весни військові катери", - зауважив радник мера.

Петро Андрющенко додав, що загарбники також звільнили майже всіх працівників. Частину відрядили до Криму, і вони зникли. Замість українських працівників завезли росіян і фактично закрили доступ до території порту.

2 січня радник мера Маріуполя писав, що під місто РФ перкинула нещодавно мобілізованих росіян і старі танки.

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