Про це Дмитро Орлов поінформував у телеграмі.

"Станом на зараз комунальна сфера Енергодара поступово доходить межі. Рашисти перетворили донедавна благополучний Енергодар в депресивне селище", - написав він.

Мер Енергодара наголосив, що централізована система опалення міста майже повністю та цілеспрямовано знищена росіянами: "натомість модульні котельні, які вони встановили в різних мікрорайонах міста, здебільше малоефективні та наробили більше шкоди, аніж реальної користі. В квартирах холодно. Лише в поодиноких будинках, до яких безпосередньо під’єднанні котельні, температурний режим більш-менш відповідає нормі. Але кількість таких невелика".

За його даними, днями поблизу палацу культури "Сучасник" відбувся витік майже тони дизельного палива, яким заправляють мобільні котельні.

"Присипали весь цей безлад зверху піском та удали, що так і треба. Але сморід нікуди не подівся. Як і небезпека для людей та навколишнього середовища.І це не поодинокий випадок. Дизельне пальне розлито по всьому місту", - зазначив Дмитро Орлов.

Він додав, що всі шляхи під'їзду до Енергодара заміновані та перериті окопами, також загарбники замінували міський пляж.

"Інформація про те, що окупанти під покровом ночі та посиленою охороною щось заносять й ховають в підвалах житлових будинків, знаходить підтвердження і від місцевих мешканців. Хоча енергодарців в місті залишилося вже чи не менше, аніж самих окупантів і тих росіян, які приїхали в Енергодар по оголошеннях та позаймали чужі квартири", - заявив міський голова.

Нагадаємо, що терор окупованих територій триває й у Маріуполі: 9 січня стало відомо, що лікарні міста переповнені, людей відмовляються госпіталізувати, а морги не встигають забирати тіла померлих.

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