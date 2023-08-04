Соратника Киви з Полтавщини підозрюють у поширенні даних про розташування ЗСУ
Депутат селищної ради в Полтавській області підозрюється у розголошенні даних про місцеперебування ЗСУ, що могло допомогти ворожим військам завдавати удари
Про це інформує Офіс генпрокурора.
"Керівником Полтавської обласної прокуратури депутату однієї із селищних рад Полтавського району повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України", - йдеться в заяві.
Слідство встановило, що у липні депутат на своїй сторінці у Фейсбуці поширив інформацію про розташування підрозділу Збройних Сил України з можливістю ідентифікації на місцевості.
Водночас Генеральний штаб та Міністерство оборони України не розміщували ці далі у відкритому доступі.
СБУ пише, що посадовець входив до близького оточення екснардепа від забороненої ОПЗЖ Іллі Киви й до 24 лютого 2022 року неодноразово звертався до нього щодо вирішення бізнесових справ.
Окрім цього, підозрюваний оприлюднював відомості, які могли допомагати ворожим військовим націлитися на українські позиції. Також у постах критикувалися дії командирів ЗСУ.
"Для отримання розвідданих про дислокацію українських військ, депутат сільради "в темну" використовував своїх знайомих, які виконували бойові завдання на Донецькому напрямку. Під час дистанційного спілкування з військовими він вивідував у них детальну інформацію про місця їхнього базування та можливого переміщення на лінії фронту. Потім отримані відомості позначав на електронних картах і публікував їх на власній сторінці у Фейсбуці, яку активно "моніторили" представники російських спецслужб", - пояснюють правоохоронці.
Депутату обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Під час розслідування справи щодо державної зради колишнього депутата Іллі Киви працівники ДБР виявили майно російського генерала сумнівного походження.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.91
Купівля 36.91Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.63
- Актуальне
- Важливе