Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Соратника Киви з Полтавщини підозрюють у поширенні даних про розташування ЗСУ

Соратника Киви з Полтавщини підозрюють у поширенні даних про розташування ЗСУ

4 серпня, 2023 п'ятниця
10:38
Кримінал кайданки

Депутат селищної ради в Полтавській області підозрюється у розголошенні даних про місцеперебування ЗСУ, що могло допомогти ворожим військам завдавати удари

Про це інформує Офіс генпрокурора.

"Керівником Полтавської обласної прокуратури депутату однієї із селищних рад Полтавського району повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України", - йдеться в заяві.

Слідство встановило, що у липні депутат на своїй сторінці у Фейсбуці поширив інформацію про розташування підрозділу Збройних Сил України з можливістю ідентифікації на місцевості.

Водночас Генеральний штаб та Міністерство оборони України не розміщували ці далі у відкритому доступі. 

СБУ пише, що посадовець входив до близького оточення екснардепа від забороненої ОПЗЖ Іллі Киви й до 24 лютого 2022 року неодноразово звертався до нього щодо вирішення бізнесових справ.

Окрім цього, підозрюваний оприлюднював відомості, які могли допомагати ворожим військовим націлитися на українські позиції. Також у постах критикувалися дії командирів ЗСУ.

"Для отримання розвідданих про дислокацію українських військ, депутат сільради "в темну" використовував своїх знайомих, які виконували бойові завдання на Донецькому напрямку. Під час дистанційного спілкування з військовими він вивідував у них детальну інформацію про місця їхнього базування та можливого переміщення на лінії фронту. Потім отримані відомості позначав на електронних картах і публікував їх на власній сторінці у Фейсбуці, яку активно "моніторили" представники російських спецслужб", - пояснюють правоохоронці.

Депутату обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Під час розслідування справи щодо державної зради колишнього депутата Іллі Киви працівники ДБР виявили майно російського генерала сумнівного походження.
Новини
СБУ
Міністерство оборони
ЗСУ
ОПЗЖ
Офіс генпрокурора
Читайте також:
В Україні правоохоронці викрили схему торгівлі новонародженими дітьми
3 серпня, 2023 четвер
В Україні правоохоронці викрили схему торгівлі новонародженими дітьми
Радослав Сікорський
Автор Леся Вакулюк
3 серпня, 2023 четвер
Радослав Сікорський: Треба переконати Путіна, що йому не виграти цієї війни
2 серпня, 2023 середа
"Не на Донецькому напрямку": капітан ЗСУ Прозапас висловив думку, де вирішується доля війни
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.91
    Купівля 36.91
    Продаж 37.62
  • EUR
    Купівля 40.64
    Продаж 41.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
4 серпня
11:35
видобуток нафти, буріння свердловини
Вартість нафти Brent зростає на тлі продовження Саудівською Аравією скорочення видобутку
11:30
відключення електроенергії
В Україні знеструмлено 400 населених пунктів, є нові пошкодження в мережах на Донеччині, Харківщині й Херсонщині
11:14
ВМС США
Двох моряків ВМС США звинуватили у шпигунстві на користь Китаю
11:10
Військкома з Одещини відправили на фронт після інформації, що він став доларовим мільйонером
10:41
туманність у сузір'ї Ліри
Космічний телескоп James Webb показав туманність у сузір'ї Ліри, схожу на бублик
10:32
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Україна здійснює асиметричні дії проти спроб російських кораблів пересуватися Чорним морем, - Згурець
10:20
Страва з Дніпропетровщини поповнила перелік нематеріальної культурної спадщини України
10:17
Hyundai
Компанії Hyundai та Kia відкликають понад 91 тис. автівок у США через ризик загорання
10:16
Горбатий кит
Температура океанів сягнула найвищого рівня: які наслідки для планети
10:03
долар євро валюта обмін
Євро впав у ціні: курс валют на сьогодні
10:00
OPINION
Віталій Гайдукевич
Ми не заслужили на війну, ми прирекли себе на неї
09:53
Оновлено
Міноборони РФ звинуватило ЗСУ в атаці морськими дронами на військово-морську базу в Новоросійську
09:49
На фото: поштовий набір "Винищувачі зла"
Укрпошта відкрила онлайн-продаж марки "Винищувачі зла" разом з сувенірною терткою
09:45
У Нью-Йорку з рейок зійшов потяг
У Нью-Йорку з рейок зійшов потяг, 13 людей постраждали
09:35
російський прапор у Нігерії на підтримку путчистів
Президент Нігеру закликав світ допомогти відновити конституційний порядок, бо країна може підпасти під російський вплив
09:30
Ексклюзив
ЗСУ війна фронт
Силам оборони вдалося зайняти більшість панівних висот на сході, - командир роти ударних БПЛА
09:30
Новини компаній
Шанс на збереження життів: 50 мільйонів гривень допомоги армії від Slots City
09:17
Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ
Ворог вивів у Чорне море підводний ракетоносій з "калібрами", виявлення пусків ускладнене, - Гуменюк
09:10
медицина
Дослідження: Генами людини можна керувати за допомогою електрики
08:49
на фото: Нікопольщина
Росіяни вночі 5 разів гатили по Нікопольщині: двоє поранених та десятки пошкоджень
08:46
Нафта
Саудівська Аравія продовжила добровільне скорочення видобутку нафти до вересня
08:30
Південна Корея
Поблизу Сеула чоловік влаштував різанину: 13 поранених
08:25
аварія
У Мексиці пасажирський автобус злетів з шосе в яр: загинули щонайменше 18 людей
08:10
Оновлено
Окупанти
Росія втратила на війні в Україні вже понад 240 тис. військових, - Генштаб ЗСУ
08:03
Ексклюзив
Ігор Лапін
Вимальовуються ділянки фронту для прориву Сил оборони, які дивляться в напрямку моря, - офіцер ЗСУ Лапін
08:01
OPINION
Василь Зима
Усі воювати не підуть
07:35
Оновлено
Гвардійське
Вибухи у Феодосії: росіяни заявили про нібито збиття 13 українських БПЛА
07:08
OPINION
Микола Княжицький
Найгірше під час війни жити міфами і безвідповідальністю
06:39
російська армія, мобілізація
ISW: у Росії намагаються створити сприятливі умови для залучення добровольців на війну
06:06
голод
У світі 35 млн людей перебувають на межі голоду, - Міжнародний комітет порятунку
05:55
Оновлено
Олександр Зубков (ліворуч), Верес - Шахтар
УПЛ: результати та розклад усіх матчів 2-го туру
04:49
Потонув
На Київщині потонув 10-річний хлопчик
03:23
Артем Довбик (у центрі), Панатінаїкос - Дніпро-1
Директор СК "Дніпро-1" анонсував трансфер Довбика в європейську топ-лігу
02:49
Оновлено
обстріл, ППО
Над Харківщиною зафіксували БПЛА невстановленого типу
02:44
Кріштіану Роналду
Гол Роналду вивів "Аль-Наср" у чвертьфінал арабської ЛЧ
01:31
Сергій Шойгу та Кім Чен Ин
Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР
01:12
Роман Безус, Омонія, Ліга конференцій
Ексфутболіст збірної України Безус захопив лідерство у бомбардирській гонці Ліги конференцій
00:56
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 3 серпня
00:40
Ліга конференцій, Адана Демірспор - Клуж
Коноплянка невдало дебютував у новому клубі
00:22
Дональд Трамп
Трамп постав перед судом та не визнав провину у справі про штурм Капітолія
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV