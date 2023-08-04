Про це інформує Офіс генпрокурора.

"Керівником Полтавської обласної прокуратури депутату однієї із селищних рад Полтавського району повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України", - йдеться в заяві.

Слідство встановило, що у липні депутат на своїй сторінці у Фейсбуці поширив інформацію про розташування підрозділу Збройних Сил України з можливістю ідентифікації на місцевості.

Водночас Генеральний штаб та Міністерство оборони України не розміщували ці далі у відкритому доступі.

СБУ пише, що посадовець входив до близького оточення екснардепа від забороненої ОПЗЖ Іллі Киви й до 24 лютого 2022 року неодноразово звертався до нього щодо вирішення бізнесових справ.

Окрім цього, підозрюваний оприлюднював відомості, які могли допомагати ворожим військовим націлитися на українські позиції. Також у постах критикувалися дії командирів ЗСУ.

"Для отримання розвідданих про дислокацію українських військ, депутат сільради "в темну" використовував своїх знайомих, які виконували бойові завдання на Донецькому напрямку. Під час дистанційного спілкування з військовими він вивідував у них детальну інформацію про місця їхнього базування та можливого переміщення на лінії фронту. Потім отримані відомості позначав на електронних картах і публікував їх на власній сторінці у Фейсбуці, яку активно "моніторили" представники російських спецслужб", - пояснюють правоохоронці.

Депутату обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.