На Полтавщині російський генерал відмивав гроші через бізнес-партнера Іллі Киви

Про це повідомила пресслужба ДБР.



Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина.



Працівники ДБР виявили готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Махінації з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур.



Наразі перевіряють чи причетний до вказаного майна Ілля Кива, а також з’ясовують чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України. Виявлене майно планують арештувати.





Нагадаємо, від початку гарячої фази війни Росії проти України слідчі ДБР порушили 154 кримінальні провадження за державну зраду та 81 провадження за колабораційну діяльність.