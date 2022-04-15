ДБР розслідує понад 230 проваджень за держзраду й колабораціонізм. Серед фігурантів – військові, які перейшли на бік ворога під час анексії Криму
Від початку гарячої фази війни Росії проти України слідчі ДБР порушили 154 кримінальні провадження за державну зраду та 81 провадження за колабораційну діяльність
Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
Фігурантами проваджень є голови сільських рад, депутати різних рівнів, посадовці, судді, правоохоронці та військовослужбовці.
Найбільше таких справ розслідує Територіальне управління ДБР Краматорська. Тут 109 проваджень відкрито за державну зраду, 74 – за колабораційну діяльність.
За фактом держзради більшість проваджень стосується працівників правоохоронних органів. Також слідчі ДБР Краматорська розслідують кримінальне провадження відносно працівника одного з лісгоспів, який співпрацював з окупантами.
Теруправління ДБР Полтави порушило 15 кримінальних проваджень за державну зраду, одне – за колабораційну діяльність. Підозрювані – співробітники правоохоронних органів, депутати місцевих рад і голова одного з районних судів.
Теруправління ДБР Мелітополя порушило 18 проваджень: 16 – за держзраду, 2 – за колабораційну діяльність.
Теруправління ДБР Миколаєва порушило 8 проваджень: по 4 за державну зраду та колабораційну діяльність. Серед фігурантів – троє військовослужбовців Збройних сил України, які 2014 року під час анексії Криму зрадили присязі та перейшли на бік ворога. У лютому 2022 року дезертири "повернулися" в Україну, у складі російської армії та брали участь у бойових діях на Миколаївщині. Їх затримали на початку березня.
Теруправління ДБР Львова порушило 6 проваджень за державну зраду, а Теруправління ДБР Києва – 5 проваджень за державну зраду та колабораційну діяльність.
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