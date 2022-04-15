ДБР розслідує понад 230 проваджень за держзраду й колабораціонізм. Серед фігурантів – військові, які перейшли на бік ворога під час анексії Криму

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Фігурантами проваджень є голови сільських рад, депутати різних рівнів, посадовці, судді, правоохоронці та військовослужбовці.

Найбільше таких справ розслідує Територіальне управління ДБР Краматорська. Тут 109 проваджень відкрито за державну зраду, 74 – за колабораційну діяльність.

За фактом держзради більшість проваджень стосується працівників правоохоронних органів. Також слідчі ДБР Краматорська розслідують кримінальне провадження відносно працівника одного з лісгоспів, який співпрацював з окупантами.

Теруправління ДБР Полтави порушило 15 кримінальних проваджень за державну зраду, одне – за колабораційну діяльність. Підозрювані – співробітники правоохоронних органів, депутати місцевих рад і голова одного з районних судів.

Теруправління ДБР Мелітополя порушило 18 проваджень: 16 – за держзраду, 2 – за колабораційну діяльність.

Теруправління ДБР Миколаєва порушило 8 проваджень: по 4 за державну зраду та колабораційну діяльність. Серед фігурантів – троє військовослужбовців Збройних сил України, які 2014 року під час анексії Криму зрадили присязі та перейшли на бік ворога. У лютому 2022 року дезертири "повернулися" в Україну, у складі російської армії та брали участь у бойових діях на Миколаївщині. Їх затримали на початку березня.

Теруправління ДБР Львова порушило 6 проваджень за державну зраду, а Теруправління ДБР Києва – 5 проваджень за державну зраду та колабораційну діяльність.