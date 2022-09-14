Депутати Європарламенту хочуть заборонити видачу віз військовим і чиновникам РФ і Білорусі
Депутати Європарламенту звернулися до Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля та міністра закордонних справ головуючої в Раді ЄС Чехії Яна Ліпавського з пропозицією заборонити видачу віз окремим групам громадян РФ і Білорусі
Про це повідомив депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс.
У своєму зверненні депутати заявили, що сподіваються на зменшення кількості віз, які видають громадянам РФ після призупинення спрощеного візового режиму з Росією. Однак вони зазначили, що це рішення "не вирішить багатьох соціальних проблем і проблем безпеки, які відчувають країни-члени ЄС у зв’язку з поточним становищем громадян Росії в Шенгенській зоні".
Депутати Європарламенту зазначають, що регіональна заборона на видачу віз - це лише часткове рішення проблеми. Так, на їхню думку, ЄС повинен винести уроки з досвіду країн-сусідів Росії - Фінляндії, Польщі та країн Балтії.
"Знання цих країн, а також політичні проблеми та проблеми безпеки є розумною та законною основою для загальноєвропейської угоди про заборону віз для російських туристів", - наголошують Євродепутати.
Також у зверненні депутати заявили, що оскільки міністри закордонних справ ЄС не змогли досягти загальноєвропейської угоди про заборону видачі віз усім громадянам РФ, вони хочуть запропонувати компроміс.
"Компроміс може полягати в рішенні накласти заборону на всіх військовослужбовців російських та білоруських збройних сил, включаючи персонал і членів їх сімей, а також чиновників центральних адміністрацій та їх родин", - ідеться у зверненні.
Таке рішення, на думку депутатів Європарламенту, дасть чіткий сигнал про те, що всі соціальні групи, які так чи інакше пов'язані з повномасштабною збройною агресією Росії проти України, не мають права в'їжджати на територію Європейського Союзу.
- Раніше 9 країн ЄС припинили оформлювати туристичні візи для росіян.
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