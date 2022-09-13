Про це пише в телеграмі керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не приймають від росіян документів на оформлення туристичних віз", - написав Єрмак.

Нині продовжують приймати туристичні документи у таких країнах, як Італія, Іспанія, Греція, Франція, Угорщина та Кіпр.

Також цю інформацію підтвердили і росЗМІ.

1 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкрив деталі стосовно питання заборони росіянам в’їзду до ЄСВерховна Рада України закликала Європейський союз припинити видачу туристичних віз громадянам Росії, скасувати вже отримані візи та продовжити запровадження санкцій.

Міністр закордонних справ Чорногорії Ранко Кривокапич вважає, що країна має зупинити дію безвізової угоди з Росією, яка діє з 2008 року.

6 вересня Єврокомісія схвалила повне призупинення угоди про спрощений візовий режим із Російською Федерацією.

9 вересня Латвія обмежила в'їзд громадянам РФ.

У п'ятницю, 9 вересня, Рада ЄС ухвалила повністю зупинити спрощений візовий режим із Росією з 12 вересня.