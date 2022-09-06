Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, сьогодні, 6 вересня, Верховна рада України підтримала звернення Парламенту до Європейського Союзу щодо припинення видачі віз громадянам Росії.

За постанову №7710 "Про звернення до інституцій Європейського Союзу та країн-членів ЄС щодо припинення видачі віз громадянам РФ" проголосувало 324 народні депутати.

За постанову №7733 "Про звернення ВР України до інституцій ЄС, парламентів та урядів його держав-членів щодо обмеження видачі шенгенських віз для громадян держави-агресора - Російської Федерації" проголосували 327 нардепів.

Верховна Рада звернулася до ЄС із проханням припинити видачу шенгенських віз громадянам держави-агресора, "зважаючи на грубе порушення Статуту ООН та інших фундаментальних норм міжнародного права, включаючи міжнародне гуманітарне право та права людини".

Верховна Рада України на найближчому пленарному тижні може розглянути законопроєкти щодо врегулювання питання подвійного громадянства в Україні.

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