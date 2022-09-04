Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграмі.

"На найближчий пленарний тиждень можуть винести два цікавих законопроєкти щодо врегулювання питання подвійного громадянства: 6368-д та 6369-д... Враховуючи тематику та особливо нещодавнє позбавлення двох депутатів Ради громадянства, дискусія буде палкою", - пише Железняк.

За словами нардепа, законопроєкт №6368-д суттєво доповнює перелік підстав для втрати та набуття громадянства України, яким передбачається певна лібералізація в Україні інституту подвійного/множинного громадянства.

"Також посилюється механізм про позбавлення громадянства. Зокрема, передбачає, що підставами для втрати громадянства України є добровільне набуття громадянства держави-агресора або держави-окупанта", - йдеться у повідомленні.

Як інформує Железняк, другий законопроєкт №6369-д запровадить для держслужбовців обов’язкове декларування іноземного громадянства. Також законопроєкт передбачає порядок звільнення таких осіб у разі виявлення "незадекларованого" громадянства, і заборону для осіб з громадянством країни-агресора обіймати посади.

Рада ратифікувала Конвенції про спільний транзит і спрощення формальностей у торгівлі.

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