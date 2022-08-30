Про це пише у телеграм народний депутат Ярослав Железняк.

Народні депутати проголосували за два законопроекти:

Про приєднання України до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами (№0165);

Про приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (№0166).

Обидва законопроекти проголосовані в цілому і набрали понад 270 голосів.

"Митний безвіз" – це швидше переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на самій митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу.

Нагадаємо, об’єднаний комітет Конвенції про спільний транзит та Конвенції про спрощення формальностей 25 серпня ухвалив офіційне рішення запросити Україну приєднатися з 1 жовтня 2022 року

25 червня заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм заявив, що Україна підпише "транспортний безвіз" із ЄС, після чого дозволи на міжнародні перевезення країнами Союзу будуть не потрібні. На його думку, кількість вантажних перевезень збільшиться у 5-7 разів у порівнянні з тим, що було до 24 лютого.

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