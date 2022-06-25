Україна підпише "транспортний безвіз" із ЄС вже 29 червня, - заступник міністра інфраструктури Найєм

Про це Мустафа Найєм заявив в ефірі всеукраїнського телемаратону.

За словами Найєма, саме підписання сприятиме спрощеному перевезенню агропромислової продукції, нафти та газу.



На думку заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма, кількість вантажних перевезень збільшиться у 5-7 разів у порівнянні з тим, що було до 24 лютого.



Він також додав, що після початку повномасштабного вторгнення майже 75% українських вантажів не можуть виїхати.



"Не факт, що їх вистачить, цих можливостей, щоб перевозити врожай. До війни перевозили 5-7 млн тонн, зараз до 4 млн тонн, враховуючи, що за останні 4 місяці накопичилось близько 20 млн тонн, які треба вивозити, без відкриття портів це буде нереально", - зауважив Найєм.

23 червня Єврорада надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові. Після цього президент України подякував героям – кожному й кожній, хто зі зброєю в руках захищає незалежність України та свободу Європи.

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