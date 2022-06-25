Україна підпише "транспортний безвіз" із ЄС вже 29 червня, - заступник міністра інфраструктури Найєм
Замміністра інфраструктури Мустафа Найєм заявив, що Україна підпише "транспортний безвіз" із ЄС, після чого дозволи на міжнародні перевезення країнами Союзу будуть не потрібні
Про це Мустафа Найєм заявив в ефірі всеукраїнського телемаратону.
За словами Найєма, саме підписання сприятиме спрощеному перевезенню агропромислової продукції, нафти та газу.
На думку заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма, кількість вантажних перевезень збільшиться у 5-7 разів у порівнянні з тим, що було до 24 лютого.
Він також додав, що після початку повномасштабного вторгнення майже 75% українських вантажів не можуть виїхати.
"Не факт, що їх вистачить, цих можливостей, щоб перевозити врожай. До війни перевозили 5-7 млн тонн, зараз до 4 млн тонн, враховуючи, що за останні 4 місяці накопичилось близько 20 млн тонн, які треба вивозити, без відкриття портів це буде нереально", - зауважив Найєм.
- 23 червня Єврорада надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові. Після цього президент України подякував героям – кожному й кожній, хто зі зброєю в руках захищає незалежність України та свободу Європи.
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