Україна приєднається до "митного безвізу" уже цього року, - Шмигаль

Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Таким чином, Україна стане 36-ю державою-учасницею Конвенцій.

"Митний безвіз" – це швидше переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на самій митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу", - йдеться у повідомленні.

Також Шмигаль нагадав, що для України це вже четвертий "безвіз" у 2022 році після "енергетичного безвізу" в березні та "транспортного" й "економічного" безвізів улітку.

"Те, на що відводилися роки, ми робимо за місяці. А тому ми впевнені, що Україна буде готова до членства в ЄС вже у 2024 році", - запевнив він.

25 червня заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм заявив, що Україна підпише "транспортний безвіз" із ЄС, після чого дозволи на міжнародні перевезення країнами Союзу будуть не потрібні. На його думку, кількість вантажних перевезень збільшиться у 5-7 разів у порівнянні з тим, що було до 24 лютого.

У липні рішення щодо запрошення України до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами ухвалила робоча група комітету.

16 липня Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує отримати у найближчий рік промисловий безвіз з Євросоюзом, а за два роки - авіаційний, енергетичний, митний та цифровий.

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