В ЄС ухвалили рішення запросити Україну до "митного безвізу"

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

"Сьогодні, 7 липня, на 187-му засіданні робочої групи EU-CTC ухвалено рішення запросити Україну до Конвенції про процедуру спільного транзиту, доповнити цю Конвенцію 36-ю країною – Україною, та запросити Україну приєднатися також до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив заступник голови Держмитслужби Владислав Суворов, це рішення стало результатом розгляду висновків фінальної оцінювальної місії ЄС, яка відбулася 23-24 червня 2022 року.

За словами Вітяніса Алішаускаса, міжнародного експерта з питань митниці Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM), очікується, що міжнародне застосування системи спільного транзиту Україною може розпочатися вже з 1 грудня 2022 року.

25 червня заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм заявив, що Україна підпише "транспортний безвіз" із ЄС, після чого дозволи на міжнародні перевезення країнами Союзу будуть не потрібні. На його думку, кількість вантажних перевезень збільшиться у 5-7 разів у порівнянні з тим, що було до 24 лютого.

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