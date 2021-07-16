Україна очікує отримати ще чотири "безвізи" з ЄС крім промислового, - Шмигаль
Україна очікує отримати у найближчий рік промисловий безвіз з Європейським Союзом (ЄС), а за два роки - авіаційний, енергетичний, митний та цифровий
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Еспресо.TV.
"Ми продовжуємо діалог з нашими європейськими партнерами, щоби такий безвіз для українських промислових товарів став реальністю вже в найближчий рік. Крім промислового безвізу у найближчі два роки ми плануємо отримати ще чотири безвізи з ЄС. Це - авіаційний безвіз, або угода про відкрите небо, енергетичний безвіз, або угода про приєднання до європейської мережі ENTSO-E, митний безвіз, або приєднання до Конвенції процедуру спільного транзиту, і також, звичайно, цифровий безвіз", - сказав Шмигаль.
Він додав, що також йде робота над оновленням торових додатків Угоди асоціації України і ЄС.
Загалом, за словами Шмигаля, за перші п'ять місяців цього року експорт української продукції збільшився на 26%. Так, експорт з України до Великої Британії зріс на 64%, до Німеччини - на 52%, до КНР - до 50%.
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