Про це повідомило чорногорське видання "ДАН", пише "Українська правда".

Як йдеться у повідомленні, на думку міністра закордонних справ Чорногорії Ранко Кривокапича, Чорногорія у всьому має бути на боці Європейського союзу, навіть коли йдеться про зупинення дії безвізової угоди з Росією.

"Чорногорія є відданим партнером Європейського Союзу, і міністр закордонних справ вважає, що наша країна має бути повністю солідарною з ЄС у цьому рішенні, як це було досі", - заявили у міністерстві.

Зазначається, що якби уряд Чорногорії погодився з думкою міністра, то це практично означало б запровадження віз для громадян Росії.

У повідомленні йдеться, що угода про безвізові поїздки громадян між Чорногорією та Росією діє з 2008 року.