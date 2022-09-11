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"Чорногорія у всьому має бути на боці ЄС": МЗС країни запропонувало скасувати безвіз для громадян РФ

11 вересня, 2022 неділя
16:54
Світ Чорногорія

Міністр закордонних справ Чорногорії Ранко Кривокапич вважає, що країна має зупинити дію безвізової угоди з Росією, яка діє з 2008 року

Про це повідомило чорногорське видання "ДАН", пише "Українська правда".

Як йдеться у повідомленні, на думку міністра закордонних справ Чорногорії Ранко Кривокапича, Чорногорія у всьому має бути на боці Європейського союзу, навіть коли йдеться про зупинення дії безвізової угоди з Росією.

"Чорногорія є відданим партнером Європейського Союзу, і міністр закордонних справ вважає, що наша країна має бути повністю солідарною з ЄС у цьому рішенні, як це було досі", - заявили у міністерстві.

Зазначається, що якби уряд Чорногорії погодився з думкою міністра, то це практично означало б запровадження віз для громадян Росії.

У повідомленні йдеться, що угода про безвізові поїздки громадян між Чорногорією та Росією діє з 2008 року.

За інформацією чорногорського видання, з 1 червня по 14 серпня 2022 року державний кордон на в'їзді до Чорногорії перетнули 48 193 громадянина РФ, що на 15% більше, ніж за цей час торік.

"Як відомо, після виборів в серпні 2020 року владу в Чорногорії, вперше з часу проголошення незалежності в 2006 році, сформували за участі проросійських та просербських партій", - пише УП.

У лютому 2022 році уряд був відправлений у відставку, а у квітні утворився новий уряд за участі прозахідних сил.

  • Уряду Чорногорії на чолі з прем'єр-міністром Дританом Абазовичем у ніч проти 20 серпня винесено вотум недовіри. Парламент Чорногорії відправив у відставку уряд країни. Якщо коаліцію не буде сформовано, нові вибори відбудуться наприкінці 2022 року.
  • У п'ятницю, 9 вересня, Рада ЄС ухвалила повністю зупинити спрощений візовий режим із Росією з 12 вересня.
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санкції проти Росії
війна з Росією
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