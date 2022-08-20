Парламент Чорногорії відправив у відставку уряд країни

Про це повідомляє DW з посиланням на Скупщину (парламент) Чорногорії.

Зазначається, що це сталося через три тижні після укладення угоди Чорногорії із Сербською православною церквою. У рамках домовленості, підписаної прем'єром Абазовичем та сербським патріархом Порфирієм, затверджувався правовий статус СПЦ у Чорногорії, надавалися відповідні майнові гарантії та скасовувалися деякі її особливі права.

"На думку Абазовича, ухвалена угода мала допомогти врегулювати всі церковні суперечки щодо майна СПЦ у Чорногорії, щоб отримати можливість зосередитися на інших важливих питаннях. Критики вважають, що окремо від інших релігійних громад в особливій угоді із СПЦ потреби не було", - йдеться в публікації.

Поки що неясно, зауважує DW, чи призведе це рішення до дострокових парламентських виборів - а чи партії, які входять до складу Скупщини, спробують сформувати нову коаліцію.

36-річний Дритан Абазович очолив уряд Чорногорії 28 квітня 2022 року.

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