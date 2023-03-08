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Депутатки на фронті: хто вони?

8 березня, 2023 середа
18:17
Новини Депутатки на фронті

Серед місцевих депутатів є не лише чоловіки, а й жінки, які вирушили на фронт. У мирному житті вони виховували дітей, навчали студентів, досягали спортивних висот, працювали та паралельно виконували депутатські обовʼязки у своїх громадах

Загалом на службі в ЗСУ перебуває понад 40 тисяч жінок. Понад 5 тисяч із них в умовах повномасштабної війни знаходяться на передовій — в районах, де ведуться активні бойові дії. Серед жінок-військових є командири батарей, взводів, машин і командири відділень безпілотної авіації, а також снайперки.

Лідерство на фронті проявляють і депутатки місцевих рад. Приміром, депутатка Київради від “Голосу” та парамедикиня Аліна Михайлова увійшла до списку видатних українців до 30 років, які наближають нашу перемогу, за поєднання військової служби з депутатством у Київраді.

Окрім служби Михайлова займається адвокацією важливих для Києва та України питань. Вона виступила проти містобудівної “реформи”, відстоювала декомунізацію та перейменування вулиць Києва, а також писала про необхідність зберегти Лису гору, коли тривали обговорення щодо розташування військового меморіального кладовища.

Аліна Михайлова на військовій службі ще з 2016 року. На фронті вона познайомилась зі своїм хлопцем Дмитром Коцюбайлом (позивний “Да Вінчі”). Після повномасштабного вторгнення службу вони несли разом. 7 березня 2023 року Да Вінчі загинув у бою під Бахмутом. Він став першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя України. Захищав країну з 18 років. Пішов на фронт у 2014-му.

Тому депутати не просто воюють. Вони і їхні сім’ї так само втрачають на фронті близьких людей.

Тернопільська облрада також має депутатку-воїна. Марія Чашка зараз є заступницею командира батальйону “Карпатська Січ” (“Легіон Свободи”). Вона мама трьох дітей та директорка Тернопільського училища ресторанної справи. У мирному житті працювала керівницею апарату обласної адміністрації. 

Війна для неї розпочалася вісім років тому, коли на фронт пішов її син. Марія також підписала контракт і почала навчатися воєнній справі. Коли в бою загинув командир, саме вона очолювала підрозділ. 

Зараз вона виконує обов’язки заступника командира окремого батальйону і несе службу в гарячих точках України. Завдяки їй, кажуть побратими, батальйон не розформували.

Служить і депутатка Львівської міської ради від “Європейської солідарності” Тетяна Шевченко. До військкомату вона пішла 24 лютого, а наразі несе службу у складі 103-ї бригади ТрО на передовій як санітарна інструкторка.

Тетяна Шевченко розповідає, що робота в ЗСУ і робота депутата перегукуються, бо однаково і тут, і там ти служиш українцям. 

“Це величезна відповідальність перед українцями. А так як я була депутаткою, маю ще й велике коло знайомств — це і волонтери, які знайдуть потрібні речі, друзі, які завжди допоможуть”. 

Закарпатська облрада повідомила, що до лав оборони вступила депутатка Ірина Галай. Ірина — рекордсменка України, перша українська альпіністка, яка піднялася на дві найвищі вершини світу — Еверест і К2.  

У своїх соцмережах Галай каже, що нові вершини підкорюватиме тільки після перемоги, адже після початку повномасштабного вторгнення вона взяла до рук зброю.

В інтервʼю вона розповідала, що ще 2014-го хотіла захищати країну, але тоді їй відповіли, що насамперед беруть військових із досвідом. Тоді Ірина вирішила: якщо, не дай Боже буде загроза на території України, піде у військо боронити свою державу. І от наразі вона проходить службу в мукачівській теробороні.

У Полтавській міській раді на службі перебуває подружжя Катерини та Вадима Ямщикових.

Катерина виконує бойові завдання у складі медичного підрозділу в гарячих точках на сході України. І хоч присягу вона прийняла лише у травні минулого року, зараз вона – т.в.о. начальника медичної служби батальйону під час виконання бойових завдань, старша медикиня евакуаційного екіпажу та інструкторка з тактичної медицини.

Звісно, це далеко не вичерпний список депутаток, які боронять наш край і дають відсіч ворогу. 

Також варто відзначити важливу роль тих депутаток місцевих рад, які не пішли на фронт, але продовжують працювати у своїх громадах, залучають гуманітарну допомогу та ресурси на відбудову. Такій діяльності суттєво перешкоджає нова постанова Кабміну, яка обмежує виїзд за кордон депутатам місцевих рад. Особливо тоді, коли така депутатка належить до опозиції і може мати конфлікт з депутатською більшістю та головою, які погоджують виїзд за кордон. Тому така політика, яка обмежує права і можливості жінок, має бути невідкладно змінена.

Вікторія Олійник, "Чесно".

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