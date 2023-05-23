Депутатці Київради, яка під наркотиками збила жінку, оголосили підозру

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook

Дорожня пригода сталася ще 27 листопада 2022 року в Оболонському районі столиці.

За висновками експертиз причиною виникнення дорожньо-транспортної пригоди є грубе порушення підозрюваною вимог ПДР.

Згідно з матеріалами слідства, підозрювана, керуючи автомобілем "Volkswagen Polo" в стані наркотичного сп’яніння, рухалася проспектом Степана Бандери у напрямку вулиці Богатирської.

Наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, водійка не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та скоїла наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження.

В результаті ДТП потерпіла отримала переломи ключиці та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.

23 травня 2023 року суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період часу з 20:00 до 06:00 строком на 2 місяці. Прокуратура буде його оскаржувати.

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.