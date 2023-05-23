Депутатці Київради, яка під наркотиками збила жінку, оголосили підозру
Правоохоронці повідомили про підозру депутатці Київради у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook
Дорожня пригода сталася ще 27 листопада 2022 року в Оболонському районі столиці.
За висновками експертиз причиною виникнення дорожньо-транспортної пригоди є грубе порушення підозрюваною вимог ПДР.
Згідно з матеріалами слідства, підозрювана, керуючи автомобілем "Volkswagen Polo" в стані наркотичного сп’яніння, рухалася проспектом Степана Бандери у напрямку вулиці Богатирської.
Наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, водійка не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та скоїла наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження.
В результаті ДТП потерпіла отримала переломи ключиці та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.
23 травня 2023 року суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період часу з 20:00 до 06:00 строком на 2 місяці. Прокуратура буде його оскаржувати.
Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.
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