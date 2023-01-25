Дерева, що стали хрестами самим собі
Якщо ви хочете поговорити з нами, йдіть до дерев
Дерева уздовж трас, що поєднують наші поранені міста, наші спалені села. Дерева, що стояли міцно, коли в них цілилися вороги. Чиї відрізані руки лежать безсилі поруч, а деякі й досі висять на гілках-сухожиллях, нагадуючи про бій, який спалив тут усе.
Дерева, що стали хрестами самим собі. Вони єдині, кого з поля бою ніхто ніколи не забирає. Кому не перев‘язали рани, не зупинили кров. Вони єдині, хто бачитимуть ці бої завжди. У чиїй корі ви досі чутимете гавкіт ворожих снарядів.
Дерева, що стали хрестами самим собі. Вони єдині, кого з поля бою ніхто ніколи не забирає. Кому не перев‘язали рани, не зупинили кров
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А є ще малі, зовсім паростки, що долають промерзлий льодяний панцир землі, знаходять у ньому розриви й подряпини, проповзають нагору, кидають прокляття цій чорній війні своєю нахабною зеленню. Вони скоро навчаться стояти прямо, ходити, читати, закохуватися. Вони скоро теж гордо називатимуть себе деревами, і їхні тоненькі гілочки ніхто ніколи вже не зламає.
Дерева, осліплі, поранені, майже вбиті, безсмертні.
Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН
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