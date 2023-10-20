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Як приготувати хрусткі деруни з кабачків і картоплі
До дерунів всередину добре додавати трохи цибулі. Є рецепти й без цибулі, але цибулею добрий дерун не зіпсувати, а тільки покращити його смак. Сметану для соусу вибираємо будь-якої жирності на особистий смак. Сметану можна замінити грецьким йогуртом
Кабачкові деруни
Інгредієнти для дерунів з кабачків:
- кабачок – 600 г
- цибуля ріпчаста – 30 г
- одне яйце
- сіль (за смаком)
- борошно пшеничне – 40 г
- сметана – 100 г
- огірок – 50 г
- дві гілочки кропу
- один зубчик часнику
- олія – дві столові ложки
- перець чорний (за смаком)
Рецепт приготування дерунів з кабачків:
- миємо та обсушуємо свіжий огірок
- натираємо молоді кабачки на великій тертці
- перекладаємо натерті кабачки в миску
- солимо
- розмішуємо
- залишаємо на десять хвилин
- перекладаємо натерті кабачки в друшляк
- відтискаємо зайву рідину
- нарізаємо дрібним кубиком цибулю
- перекласти віджаті натерті кабачки в миску
- додаємо нарізану цибулю, сире куряче яйце
- розмішуємо все
- додаємо борошно, чорний мелений перець
- ретельно все вимішуємо
- змащуємо сковороду олією
- викладаємо столовою ложкою порції кабачкової маси на добре розігріту сковороду
- обсмажуємо деруни до румяності з одного боку
- перевертаємо
- обсмажуємо другого боку
- натираємо на дрібній тертці свіжий огірок
- рубаємо дрібно ножем зелень кропу
- очищаємо зубчик часнику
- змішуємо в мисці зі сметаною натертий свіжий огірок, рубану зелень кропу та вичавлений часник
- солимо наш соус.
Деруни з кабачків і картоплі
Інгредієнти для дерунів з картоплі і кабачків:
Фото: ukr.medi
- кабачки - 200г
- картопля - 200г
- борошно пшеничне - три столові ложки
- одне яйце
- рослинна олія - 50 мл
- сіль та перець чорний мелений (за смаком)
Рецепт приготування дерунів з картоплі і кабачків:
- миємо, сушимо, очищаємо та натираємо на тертці кабачок
- зливаємо сік, що виділився
- миємо, чистимо та натираємо на тертці картоплю
- зливаємо надлишки соку
- з'єднуємо в глибокій мисці кабачок і картоплю
- додаємо яйце
- перемішуємо
- солимо й перчимо
- всипаємо борошно
- перемішуємо
- додаємо спеції до смаку
- тісто повинне стати як густа сметана
- розігріваємо в сковороді рослинне масло
- викладаємо ложкою і обсмажуємо наші деруни з двох сторін до золотої скоринки
- подаємо зі сметаною та подрібненою зеленню.
Смачного!
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