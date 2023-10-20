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Як приготувати хрусткі деруни з кабачків і картоплі

20 жовтня, 2023 п'ятниця
12:37
рецепти деруни з кабачків

До дерунів всередину добре додавати трохи цибулі. Є рецепти й без цибулі, але цибулею добрий дерун не зіпсувати, а тільки покращити його смак. Сметану для соусу вибираємо будь-якої жирності на особистий смак. Сметану можна замінити грецьким йогуртом

Кабачкові деруни

Інгредієнти для дерунів з кабачків:

  • кабачок – 600 г
  • цибуля ріпчаста – 30 г
  • одне яйце
  • сіль (за смаком)
  • борошно пшеничне – 40 г
  • сметана – 100 г
  • огірок – 50 г
  • дві гілочки кропу
  • один зубчик часнику
  • олія – дві столові ложки
  • перець чорний (за смаком)

Рецепт приготування дерунів з кабачків:

  • миємо та обсушуємо свіжий огірок
  • натираємо молоді кабачки на великій тертці
  • перекладаємо натерті кабачки в миску 
  • солимо
  • розмішуємо 
  • залишаємо на десять хвилин 
  • перекладаємо натерті кабачки в друшляк 
  • відтискаємо зайву рідину
  • нарізаємо дрібним кубиком цибулю
  • перекласти віджаті натерті кабачки в миску 
  • додаємо нарізану цибулю, сире куряче яйце 
  • розмішуємо все
  • додаємо борошно, чорний мелений перець 
  • ретельно все вимішуємо
  • змащуємо сковороду олією
  • викладаємо столовою ложкою порції кабачкової маси на добре розігріту сковороду 
  • обсмажуємо деруни до румяності з одного боку 
  • перевертаємо
  • обсмажуємо  другого боку 
  • натираємо на дрібній тертці свіжий огірок
  • рубаємо дрібно ножем зелень кропу
  • очищаємо зубчик часнику
  • змішуємо в мисці зі сметаною натертий свіжий огірок, рубану зелень кропу та вичавлений часник
  • солимо наш соус.

Деруни з кабачків і картоплі

Інгредієнти для дерунів з картоплі і кабачків:

деруни з кабачків

Фото: ukr.medi

  • кабачки - 200г
  • картопля - 200г
  • борошно пшеничне - три столові ложки
  • одне яйце
  • рослинна олія - 50 мл
  • сіль та перець чорний мелений (за смаком)

Рецепт приготування дерунів з картоплі і кабачків:

  • миємо, сушимо, очищаємо та натираємо на тертці  кабачок
  • зливаємо сік, що виділився
  • миємо, чистимо та натираємо на тертці картоплю
  • зливаємо надлишки соку
  • з'єднуємо в глибокій мисці кабачок і картоплю 
  • додаємо яйце
  • перемішуємо 
  • солимо й перчимо 
  • всипаємо борошно
  • перемішуємо 
  • додаємо спеції до смаку 
  • тісто повинне стати як густа сметана
  • розігріваємо в сковороді рослинне масло
  • викладаємо ложкою і обсмажуємо наші деруни з двох сторін до золотої скоринки
  • подаємо зі сметаною та подрібненою зеленню.

Смачного!

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