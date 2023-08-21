Держагентство відновлення відкриє кошториси всіх проєктів будівництва

Про це написав у телеграм-каналі голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

Кошториси на проєкти відновлення будуть доступні у Єдиній державній системі у сфері будівництва.

На порталі ЄДЕСББ з’явився оновлений функціонал публікації кошторисів об'єктів, які будують за публічні кошти, серед яких, і кошториси проєктів Агентства відновлення. Ознайомитися з інформацією про кошториси зможе кожен на у розділі "Кошторисна документація".

Найєм підкреслив, що це підвищуватиме відповідальність і держзамовників, і проєктних організацій та експертизи.

"Ми прагнемо, аби відбудова здійснювалася у прозорий і підзвітний спосіб", - додав він і зазначив, що це важливо не лише для Агентства відновлення, а і для громадськості та міжнародних партнерів.

Раніше на порталі були доступні тільки загальні показники по кошторису, однак після введення воєнного стану доступ до інформації обмежили.

Створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва розпочалося три роки тому. Це одна зі складових усієї цифрової системи, яка стане основою управління відбудовою країни.