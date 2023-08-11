В Україні у межах ініціативи UNITED24 відбудували 16 мостів
В Україні у межах ініціативи UNITED24 завдяки донорам вже відбудовано 16 мостів
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у telegram.
"Відновлюємо інфраструктуру та повертаємо нормальне життя на звільнені від росіян території. Загалом відбудували вже 16 мостів у межах UNITED24. Працюємо далі", - написав він.
Фото: telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла ФедороваТакож Федоров зазначив, що в Україні завершилось будівництво ще одного мосту — через річку Інгулець завдяки донорам UNITED24.
За його словами, міст допоможе мешканцям довколишніх сіл та містечок комфортніше та швидше пересуватися.
Зокрема віцепрем'єр подякував військовим 1-ї окремої бригади імені князя Лева Державної спеціальної служби транспорту за спорудження мосту та українцям — за донати.
Фото: telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова
- Раніше повідомлялося, що за 12 місяців роботи ініціативи United24 на підтримку охорони здоров’я України люди зі 110 країн світу задонатили майже 1,4 мільярди гривень.
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