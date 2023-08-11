В Україні у межах ініціативи UNITED24 відбудували 16 мостів

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у telegram.

"Відновлюємо інфраструктуру та повертаємо нормальне життя на звільнені від росіян території. Загалом відбудували вже 16 мостів у межах UNITED24. Працюємо далі", - написав він.

Фото: telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова

Також Федоров зазначив, що в Україні завершилось будівництво ще одного мосту — через річку Інгулець завдяки донорам UNITED24.

За його словами, міст допоможе мешканцям довколишніх сіл та містечок комфортніше та швидше пересуватися.

Зокрема віцепрем'єр подякував військовим 1-ї окремої бригади імені князя Лева Державної спеціальної служби транспорту за спорудження мосту та українцям — за донати.

Фото: telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова