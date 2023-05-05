Про це інформує МОЗ.

"Торік, 5 травня, Президент Володимир Зеленський оголосив про запуск фандрейзингової платформи для підтримки України United24", - пише відомство.

За рік зібрано майже 1,4 млрд грн на охорону здоров’я України. Люди зі 110 країн підтримали наших медиків.

Допомогли у зборі коштів амбасадори напряму: співачка та акторка Барбра Стрейзанд, гурт Imagine Dragons, американський актор Лієв Шрайбер, астронавт Скотт Келлі, видатні українські спортсмени Еліна Світоліна та Андрій Шевченко.

"Всі вони допомагають збирати кошти на медичне обладнання та "швидкі", які рятують життя українців", - наголошують у відомстві.

Повідомляється, що кошти надходять на спеціальний рахунок Національного банку України, закріплений за Міністерством охорони здоровʼя.

Підтримати українських медиків.