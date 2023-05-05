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За рік роботи United24 на потреби охорони здоров’я України задонатили майже 1,4 млрд грн

5 травня, 2023 п'ятниця
10:12
Здоров'я

За 12 місяців роботи ініціативи United24 на підтримку охорони здоров’я України люди зі 110 країн світу задонатили майже 1,4 мільярди гривень

Про це інформує МОЗ.

"Торік, 5 травня, Президент Володимир Зеленський оголосив про запуск фандрейзингової платформи для підтримки України United24", - пише відомство.

За рік зібрано майже 1,4 млрд грн на охорону здоров’я України. Люди зі 110 країн підтримали наших медиків.

Допомогли у зборі коштів амбасадори напряму: співачка та акторка Барбра Стрейзанд, гурт Imagine Dragons, американський актор Лієв Шрайбер, астронавт Скотт Келлі, видатні українські спортсмени Еліна Світоліна та Андрій Шевченко.

"Всі вони допомагають збирати кошти на медичне обладнання та "швидкі", які рятують життя українців", - наголошують у відомстві.

Повідомляється, що кошти надходять на спеціальний рахунок Національного банку України, закріплений за Міністерством охорони здоровʼя.

Підтримати українських медиків.

  • Міністерство охорони здоров'я України спільно зі Світовим банком закупило сучасні системи внутрішньокісткового судинного доступу у межах проєкту "Поліпшення охорони здоровʼя на службі у людей".  
  • Володимир Зеленський 10 квітня зустрівся з британським підприємцем Річардом Бренсоном, який став амбасадором United24, й обговорив з ним відбудову та розмінування України. Після зустрічі бізнесмен-мільярдер Бренсон закликав Захід посилити підтримку України.
  • За 11 місяців небайдужі з усього світу пожертвували на підтримку медичної сфери України понад 1,3 млрд гривень через платформу United24.  
  • Загалом до платформи United24 за 11 місяців роботи долучилися люди зі всього світу, нині сума благодійних внесків перетнула позначку в 305 мільйонів доларів.  
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