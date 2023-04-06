Про це інформує Міністерство охорони здоров'я.

"United24 стала вікном для підтримки України людьми з усього світу. Так, за 11 місяців було зібрано 1 343 608 901,36 грн лише для напряму "Медична допомога", - пише пресслужба.

За ці кошти уклали контракти на 108 483 одиниці обладнання на суму 1,0478 млрд гривень.

Повідомляється, що 108 006 одиниць обладнання на 744,34 млн грн вже поставили в регіони. Це сучасні реанімобілі типу "С", апарати зовнішньої фіксації та вакуумної терапії ран, апарати штучної вентиляції легень для дітей, новонароджених та окремо транспортні, рентгенівські установки, портативні та стаціонарні апарати УЗД, реабілітаційне обладнання, наркозно-дихальні апарати, операційні столи мобільні та для загальної хірургії, хімічні грілки, генератори.

Згодом доставлять броньований евакуаційний транспорт, мікроскопи для нейрохірургії та функціональні ліжка.

Також виділили гроші на відновлення Чернігівського медцентру сучасної онкології - 26 784 628 грн та міської лікарні №3 - 13 878 486 грн.

"Згідно з постановою уряду кошти спрямовуються на закупівлю медзабезпечення (медобладнання, інші товари), відбудову та модернізацію закладів охорони здоров’я. Рішення щодо використання коштів ухвалює комісія, що створена при МОЗ. Передбачається і механізм цільових внесків. Також відбуваються аудити щодо дотримання порядку використання коштів", сказала заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Довідково. Фандрейзинговій платформі United24 за місяць виповниться рік. Серед амбасадорів: співачка та акторка Барбра Стрейзанд, актор Марк Гемілл, канадська акторка Кетрін Винник, гурт Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, американський актор Лієв Шрайбер, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, кантрі-співак Бред Пейслі, британський мандрівник Беар Гріллз, видатні українські спортсмени Еліна Світоліна, Андрій Шевченко та Олександр Усик.