Про це повідомили в пресцентрі Кабінету міністрів України.

МОЗ закупило 500 систем внутрішньокісткового судинного доступу для інфузійної і медикаментозної терапії та 3000 одиниць голок різної довжини та аплікатори. Їх вже доставлено у 16 регіонів. Медобладнання отримають заклади охорони здоров'я, які приймають найбільше постраждалих від воєнних дій.

"В екстрених ситуаціях у постраждалих, які перебувають у критичному стані, вкрай важливо якомога швидше розпочати лікування. Для цього необхідним є швидкий доступ до введення інфузійних розчинів та відповідних медичних препаратів", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він додав, що це сучасне обладнання дозволяє впродовж 10 секунд отримати такий доступ. Його можна використати і для дорослих, і для дітей.

"Це ефективний і безпечний спосіб врятувати життя людині, коли немає можливості швидко забезпечити внутрішньовенний доступ, а кожна хвилина має значення", - наголосив Ляшко.

Наголошують, що така система внутрішньокісткового доступу широко застосовується у провідних країнах світу. Вона вкрай необхідна в екстрених ситуаціях, коли забезпечення внутрішньовенного доступу ускладнено або взагалі неможливо, зокрема через тяжкий клінічний стан пацієнта. Також внутрішньокісткові доступи за своєю функціональністю не відрізняються від центрального венозного доступу, тож їх можна використовувати у таких складних умовах.

"Наявність такого обладнання наблизить якість надання медичної допомоги до кращих світових практик, які ґрунтуються на засадах доказової медицини", - зазначили в повідомленні.