Про це інформує народний депутат України Ярослав Железняк.

Законопроєкт №8011 від 08.09.2022 підтримали 256 народних обранців.

Понад 30 нардепів підготували поправки до низки законодавчих і нормативних актів, аби забезпечити права учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство чи материнство.

"Внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України захисники та захисниці України отримують поранення, які призводять до втрати ними репродуктивних функцій. Такі поранення позбавляють цих громадян можливостей стати біологічними батьками. Ця проблема особливо актуальна для молодих людей (люди віком до 35 років згідно з Законом України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" і до 44 років відповідно до вікової класифікації Всесвітньої організації охорони здоров’я)", - йдеться у пояснювальній записці.

Повідомляється, що метою є створення державних гарантій щодо збереження можливості батьківства та материнства для захисників і захисниць України, у випадку отримання ними поранень, які впливають на репродуктивні функції.

"Законопроєктом не передбачається запровадження державних заходів щодо забезпечення посмертного батьківства/материнства. Порядок використання біологічних матеріалів у разі смерті військовослужбовця, згідно з нормами проєкту має визначатись Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог законодавства про захист персональної інформації", - додають в заяві.

Нардепи наголосили, що прийняття законопроєкту підвищить рівень соціальних гарантій українських воїнів, сприятиме захисту їх природних прав та збереженню генофонду нації.

"Прийняття законопроєкт створить умови для розвитку в Україні найкращих світових практик у сфері соціальних гарантій для військовослужбовців", - додали в пояснювальній записці.