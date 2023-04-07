Про це інформує United24.

"Завдяки вашим внескам, загальна сума збору перетнула межу 300 000 000 $, до платформи долучився знаменитий британський мандрівник Беар Гріллз, а наш космічний амбасадор Скотт Келлі закрив свій збір на реанімобілі", - підсумувати у пресслужбі.

У березні благодійна платформа перетнула позначку суми збору у 305 млн доларів.

Лише за останній місяць українські медики отримали 31 авто швидкої медичної допомоги. На фронт передали майже 500 безпілотників для українських військових

Також завершився проєкт "Міць. Українська кам’яна", загалом зібрано 58,5 млн гривень на дрони-камікадзе для Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

До команди амбасадорів у березні приєднався знаменитий мандрівник Беар Гріллз. А космічний амбасадор Скотт Келлі завершив збір на реанімобілі.

Підтримати Україну та наших захисників.

Довідково. Фандрейзинговій платформі Фандрейзинговій платформі United24 за місяць виповниться рік. Серед амбасадорів: співачка та акторка Барбра Стрейзанд, актор Марк Гемілл, канадська акторка Кетрін Винник, гурт Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, американський актор Лієв Шрайбер, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, кантрі-співак Бред Пейслі, британський мандрівник Беар Гріллз, видатні українські спортсмени Еліна Світоліна, Андрій Шевченко та Олександр Усик.