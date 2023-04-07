За 11 місяців з усього світу для України через United24 пожертвували понад $305 млн
До платформи United24 за 11 місяців роботи долучилися люди зі всього світу та долучилися до благодійних внесків, нині позначка перетнула 305 мільйонів доларів
Про це інформує United24.
"Завдяки вашим внескам, загальна сума збору перетнула межу 300 000 000 $, до платформи долучився знаменитий британський мандрівник Беар Гріллз, а наш космічний амбасадор Скотт Келлі закрив свій збір на реанімобілі", - підсумувати у пресслужбі.
У березні благодійна платформа перетнула позначку суми збору у 305 млн доларів.
Лише за останній місяць українські медики отримали 31 авто швидкої медичної допомоги. На фронт передали майже 500 безпілотників для українських військових
Також завершився проєкт "Міць. Українська кам’яна", загалом зібрано 58,5 млн гривень на дрони-камікадзе для Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
До команди амбасадорів у березні приєднався знаменитий мандрівник Беар Гріллз. А космічний амбасадор Скотт Келлі завершив збір на реанімобілі.
Підтримати Україну та наших захисників.
- Міністерство охорони здоров'я України спільно зі Світовим банком закупило сучасні системи внутрішньокісткового судинного доступу у межах проєкту "Поліпшення охорони здоровʼя на службі у людей".
- За 11 місяців небайдужі з усього світу пожертвували на підтримку медичної сфери України понад 1,3 млрд гривень через платформу United24.
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