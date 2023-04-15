Бренсон закликав Захід збільшити підтримку України
Після зустрічі з Володимиром Зеленським британський бізнесмен-мільярдер та амбасадор United24 Річард Бренсон закликав Захід посилити підтримку України
Про це пише SkyNews.
Згадуючи про свою нещодавню поїздку до України, він сказав, що зустрічався з людьми, які "змушені боротися з руками за спиною" через брак підтримки.
72-річний чоловік відвідав зруйновані війною будівлі, камери поліцейського відділку, які російські солдати перетворили на катівні, і зустрівся з людиною з церебральним паралічем, яка пережила окупацію Бучі.
"Кожна частина цього візиту була незабутньою і зворушливою", - сказав він.
Він закликав уряди, бізнес та громадянське суспільство підтримати Україну, швидше надаючи сучасне озброєння та розірвавши всі зв'язки з Росією.
"Важливо пам'ятати, що український народ бореться і вмирає не лише за Україну, він також бореться за Європу і вільний західний світ", - сказав він.
- Нагадаємо, Володимир Зеленський 10 квітня зустрівся з британським підприємцем Річардом Бренсоном, який став амбасадором United24 й обговорив з ним відбудову та розмінування України
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.19
-
EUR
Купівля 40.77Продаж 41.62
- Актуальне
- Важливе