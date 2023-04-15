Бренсон закликав Захід збільшити підтримку України

Про це пише SkyNews.

Згадуючи про свою нещодавню поїздку до України, він сказав, що зустрічався з людьми, які "змушені боротися з руками за спиною" через брак підтримки.

72-річний чоловік відвідав зруйновані війною будівлі, камери поліцейського відділку, які російські солдати перетворили на катівні, і зустрівся з людиною з церебральним паралічем, яка пережила окупацію Бучі.

"Кожна частина цього візиту була незабутньою і зворушливою", - сказав він.

Він закликав уряди, бізнес та громадянське суспільство підтримати Україну, швидше надаючи сучасне озброєння та розірвавши всі зв'язки з Росією.

"Важливо пам'ятати, що український народ бореться і вмирає не лише за Україну, він також бореться за Європу і вільний західний світ", - сказав він.