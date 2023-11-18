Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Держава передала українським військовим понад 2 тис. безпілотників

Держава передала українським військовим понад 2 тис. безпілотників

18 листопада, 2023 субота
14:18
Війна з Росією Дрони

Україна передала силам логістики понад 2 тисячі безпілотників, серед них розвідувальні дрони, камікадзе та багаторазові бомбери

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

Зазначається, що Генштаб ЗСУ розподілить та передасть дрони військовим на найгарячіші ділянки фронту. Відомо, що до партії увійшли БПЛА виключно українського виробництва.

"Серед них - коптери та БПЛА літакового типу: розвідувальні, камікадзе, багаторазові бомбери. Дрони допоможуть уражати ворожі позиції та техніку. Усі БПЛА закупили в межах державної програми", - йдеться в повідомленні.

Федоров додав, що за минулий тиждень безпілотниками вражено 39 танків, 57 гармат, 34 броньовані машини та 307 опорних пунктів. 

  • Міністерство оборони пришвидшило передачу дронів для українських військових на фронт. ЗСУ отримали бойові БПЛА всього за три дні.
Україна
зброя
ЗСУ
безпілотник
зброя для України
Читайте також:
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
17 листопада, 2023 п'ятниця
Усик і Ф'юрі влаштували штовханину під час дуелі поглядів
Собака президентки Молдови
17 листопада, 2023 п'ятниця
Собака президентки Молдови вкусив президента Австрії на офіційному заході
окупанти в Криму
17 листопада, 2023 п'ятниця
З Маріуполя у бік Херсона їде величезна кількість паливозаправників: мер Мелітополя про накопичення сил РФ
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.23
    Купівля 37.23
    Продаж 37.79
  • EUR
    Купівля 39.95
    Продаж 40.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
18 листопада
15:19
Олаф Шольц
Шольц закликав Путіна зробити перший крок до миру
14:58
Херсон
Армія РФ вдарила по Херсону: постраждав волонтер
14:56
Нікол Пашинян
Вірменія та Азербайджан узгодили основні принципи мирного договору
14:50
Українська електроенергія пішла в Європу
Удар РФ по електромережі Одещини не вплине на стабільність роботи енергосистеми України
14:44
Огляд
Михайло Мудрик, збірна України
Усик і Ф'юрі нарешті домовились, збірна України готується до вирішальної битви за Євро: головні новини спорту за тиждень
14:34
евакуація
З громад Куп'янського району Харківщини евакуювали 283 дітей
14:34
електроенергія, світло ЛЕП
Через атаку РФ на Одещині без світла залишаються 1550 споживачів: ситуація в енергосистемі станом на 18 листопада
14:32
Херсонщина
Росіяни обстріляли з артилерії Велетенське на Херсонщині: є постраждалий
14:21
Фердинанд Маркос-молодший і Сі Цзіньпін
Лідери Китаю та Філіппін зустрілись у Сан-Франциско: обговорили шляхи зниження напруженості в Південнокитайському морі
14:14
Ексклюзив
Джо Байден та Сі Цзіньпін
Обом сторонам потрібна була пауза: дипломат Чалий про зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна
14:02
OPINION
Віктор Андрусів
Домовленості з диктаторами нічого не варті
14:00
Ексклюзив
Путін і Сі Цзіньпін у Москві
Путін уже погодився, що він "Невський XXI століття", який продав Росію Китаю, - Піонтковський
13:55
Єврокомісія планує заборонити продаж Росії танкерів для перевезення сирої нафти і нафтопродуктів
13:48
окупанти Маріуполь
Окупанти на лівобережжі Херсонщини не можуть забезпечити опалювальний сезон: немає запасів вугілля та дров
13:39
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу намагається збалансувати внутрішньоурядовий конфлікт через дозвіл на обмежене постачання палива в Газу, - Politico
13:16
Дональд Трамп
Суддя з Колорадо визнала причетність Трампа до нападу на Капітолій, але відмовилася зняти його з виборів
13:14
гроші
У листопаді на виплати переселенцям спрямували понад 5,8 млрд грн
12:54
пам'ятник Пушкіну
"Це головний поет країни-вбивці": в Одесі пам'ятник Пушкіну облили червоною фарбою
12:50
Сем Альтман
Очільника OpenAI усунули з посади через "невпевненість у його здатності керувати компанією"
12:46
Ізраїль кібуца Кфар-Аза
Ізраїль розслідує сексуальне насильство ХАМАСу проти жінок
12:40
Країни АТЕС
У фінальній заяві саміту АТЕС у США немає згадки про війну в Україні та бойові дії у Газі, - ЗМІ
12:25
ракета Онікс
Росія наразі накопичила 870 високоточних ракет, - ГУР
12:08
OPINION
Данило Лубківський
Орбану слід нагадати радянську фразу: "Угорщини більше немає"
11:55
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган припустив, що Німеччина не критикує Ізраїль через провину за Голокост
11:42
кібератака
З початку 2022 року в Україні зафіксували майже 4 тисячі кіберінцидентів, - заступниця міністра фінансів США
11:33
Оновлено
сектор Газа
"Наказу не було": ЦАХАЛ спростував інформацію щодо евакуації лікарні Аль-Шифа в Газі
11:22
Заволоділи землями водного фонду Дніпропетровщини вартістю понад 1 млрд грн, щоб побудувати котеджі: шістьом учасникам злочинної організації оголосили підозру
11:21
Оновлено
Одещина
Нічна атака РФ: на Одещині є влучання, на Київщині та Хмельниччині працювала ППО
11:03
DZIDZIO та Анна-Марія
Співак DZIDZIO записав дует із незрячою дівчинкою, яка зібрала 2 млн грн для ЗСУ
10:41
Окупанти
"Вимога - довести вірність "ЛНР": окупаційна "влада" Луганщини оновлює евакуаційні списки для колаборантів, - ОВА
10:20
окупанти орки танк рф
"Понад 20 тягачів з танками та іншою технікою": окупанти, ймовірно, формують нові резерви на Запорізькому напрямку, - Андрющенко
10:14
Ексклюзив
На фото: стабпункт під Бахмутом, монітор біля пораненого
"Багато контузій й крововтрати": ротний медик батальйону "Айдар" Лісіцина про поранення військових біля Бахмута
10:06
OPINION
Ірина Геращенко
Майдан — це привілей вільних
10:00
Погон сержанта
18 листопада – День сержанта Збройних Сил України
09:55
США Японія
США схвалили продаж Японії 400 ракет Tomahawk на $2,35 млрд
09:51
Фінляндія
Фінляндія закрила 4 з 8 пунктів перетину кордону з РФ через мігрантів
09:14
Ексклюзив
боєприпаси 155 мм
Для просування ЗСУ потрібно більше боєприпасів, - начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Нагорний
09:13
тайфун Філіппіни
Під час землетрусу на Філіппінах обвалилась стеля торгового центру: щонайменше 5 загиблих
09:11
ЗСУ, війна
"Значущих змін не буде": британська розвідка оцінила ситуацію на фронті
08:59
сектор Газа
Ізраїль просуватиметься "всюди, де буде знайдено ХАМАС", - ЦАХАЛ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV