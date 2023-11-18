Держава передала українським військовим понад 2 тис. безпілотників

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що Генштаб ЗСУ розподілить та передасть дрони військовим на найгарячіші ділянки фронту. Відомо, що до партії увійшли БПЛА виключно українського виробництва.

"Серед них - коптери та БПЛА літакового типу: розвідувальні, камікадзе, багаторазові бомбери. Дрони допоможуть уражати ворожі позиції та техніку. Усі БПЛА закупили в межах державної програми", - йдеться в повідомленні.

Федоров додав, що за минулий тиждень безпілотниками вражено 39 танків, 57 гармат, 34 броньовані машини та 307 опорних пунктів.