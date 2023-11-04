Дрони за 3 дні: Міноборони пришвидшило передачу БПЛА для ЗСУ
Міністерство оборони пришвидшило передачу дронів для українських військових на фронт. ЗСУ отримали бойові БПЛА всього за три дні
Про це пише Міноборони у telegram.
"Міністерство оборони разом з Генштабом і Держспецзв’язку рекордно швидко передали бойові дрони для ЗСУ - з моменту отримання техніки від постачальників до передачі Силам логістики ЗСУ минуло всього три дні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що раніше цей процес міг тривати тижнями або й місяцями, оскільки він потребує численних узгоджень у різних відомствах. Наразі завдяки співпраці між новою командою Міноборони та іншими залученими особами й установами час на бюрократичні процедури вдалося скоротити.
- 1 листопада Міністерство оборони України оголосило про початок торгів на закупівлю їжі для ЗСУ, відтепер вони відбуватимуться за новими правилами.
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