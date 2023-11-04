Дрони за 3 дні: Міноборони пришвидшило передачу БПЛА для ЗСУ

Про це пише Міноборони у telegram.

"Міністерство оборони разом з Генштабом і Держспецзв’язку рекордно швидко передали бойові дрони для ЗСУ - з моменту отримання техніки від постачальників до передачі Силам логістики ЗСУ минуло всього три дні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше цей процес міг тривати тижнями або й місяцями, оскільки він потребує численних узгоджень у різних відомствах. Наразі завдяки співпраці між новою командою Міноборони та іншими залученими особами й установами час на бюрократичні процедури вдалося скоротити.