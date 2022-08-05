Держава - поганий менеджер, потрібна приватизація держпідприємств,- нардеп Железняк

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Ви просто не розумієте обсяг проблем, який нам створює державне підприємство, а також половина політиків, яких ви знаєте, пруться у владу для того, аби очолити держпідприємство. Кожна влада мала там корупцію, бо там крадуться мільярди. Це неефективно і погано, тому що за ці гроші потім підкуповують виборців та суддів. Подивіться на ці підприємства, вони ж виглядають наче їх бомбили ще до того, як почалася війна", - підкреслив нардеп.



Ярослав Железняк до прикладу нагадав про проблеми голосування у минулому скликанні по ДП "Укрспирт", з якого платили у держбюджет, але крали у сотні разів більше.



"Потрібні приватні гроші, хай беруть та модернізують державні підприємства. Держава – поганий менеджер і політики теж погані менеджери. На держпідприємстві найбільша корупція, бо приходить якійсь сірий кардинал і краде на тендерах, потім підкуповує інших політиків, і вони починають це порочне коло. Тому найбільше, що ми можемо зробити, навіть, не з точку зору економіки, а з антикорупції, це запустити приватизацію і зробити так, як це зробили інші країни, а Литва – це чудовий тому приклад", - зауважив Железняк.

4 серпня прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що з 1 вересня в Україні має масово стартувати приватизація, а також держава запускає грантові програми, щоб мотивувати бізнес і людей створювати робочі місця

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