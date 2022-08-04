Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі.

"З 1 вересня в Україні має масово стартувати приватизація. Таке завдання поставив президент, Верховною Радою прийнято відповідне законодавство, урядом розроблені всі підзаконні нормативні акти", - пише Шмигаль.

На селекторній нараді з керівниками областей Денис Шмигаль дав завдання підготувати все необхідне для приватизації. За словами прем‘єра, держава запускає грантові програми, щоб мотивувати бізнес і людей максимально створювати робочі місця.

"Оскільки мала приватизація в селах і містечках, де люди знають об’єкти, які роками стоять і неефективно використовуються, дасть можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та завдяки грантовим програмам швидко розпочати роботу", - додав він.

Також пресслужба Кабміну передає, що приватизація дозволить розширити виробництво для аграріїв.

"У Міністерстві економіки повідомили, що на початку вересня, згідно з графіком, будуть оголошені аукціони на елеваторні потужності й на комбінати хлібопродуктів. Оператори ринку, які бачать дефіцит потужностей, зможуть взяти участь у цих конкурсах", - пише пресслужба Кабміну.

Нагадаємо, що Фонд держмайна оголосив про проведення 5 приватизаційних онлайн-аукціонів спиртзаводів - вони відбудуться у період з 25 лютого по 4 березня із сумарною стартовою ціною всіх аукціонів у понад 140 млн грн.

Крім того, оренда держмайна за результатами 2021 року принесла до скарбниці 1,62 млрд грн - це є рекордом з надходжень за всі роки незалежності України.

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