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Фонд держмайна виставив на продаж 5 спиртзаводів із загальною стартовою ціною понад 140 млн грн
Фонд держмайна оголосив про проведення 5 приватизаційних онлайн-аукціонів спиртзаводів - вони відбудуться у період з 25 лютого по 4 березня із сумарною стартовою ціною всіх аукціонів у понад 140 млн грн
Про це повідомляє пресслужба "Укрспирту".
До переліку увійшли такі об’єкти ДП "Укрспирт":
- Вузлівське (Львівська область) - аукціон 25 лютого. Стартова ціна - 21 708 351,18 грн;
- Марилівське (Тернопільська область) - аукціон 28 лютого. Стартова ціна - 52 100 868,74 грн;
- Струтинське (Львівська область) - аукціон 1 березня. Стартова ціна - 31 338 684,70 грн;
- Червонослобідське (Київська область) - аукціон 2 березня. Стартова ціна - 9 776 602,60 грн;
- Стадницьке (Київська область) - аукціон 4 березня. Стартова ціна - 26 393 749,40 грн.
- Нагадаємо, Київський завод "Електронмаш" вдруге продали за 430 млн грн.
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