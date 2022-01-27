Київський завод "Електронмаш" вдруге продали за 430 млн грн
Київський завод "Електронмаш" вдруге продали на аукціоні з приватизації за 430 млн грн
Про це свідчать дані аукіону Prozorro.
Ця ціна у 6,6 перевищує стартову позначку і майже наполовину менше за результат першого продажу, коли ціна зросла до 970 млн грн.
Загалом участь в аукціоні взяли 5 компаній. Цим він відрізняється від першого аукціону, коли за "Електронмаш" змагалися 22 компанії.
Так, перемогу отримало ТОВ "Український імідж". Засновниця компанії - Віолета Глинянчук, статутний капітал становить 50 тис. грн.
Згідно з реєстром, "Український імідж" займається діяльністю у сфері права. Юрособу заснували у 2006 році Олена Слизюк та венчурний фонд "Манускрипт".
- Нагадаємо, 30 березня 2021 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні проєкт закону про розблокування великої приватизації.
- 12 листопада 2021 року Київський завод "Електронмаш" продали в рамках великої приватизації за 970 млн грн - у 14 разів вище стартової ціни. Змагання відбувалося між двома підприємствами: ТОВ "Стрім Капітал" та ТОВ "Лортен Груп". Остання перемогла з відривом у 1 копійку.
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